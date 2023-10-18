TOKİ 500 bin konut yapılacağını duyurmasının ardından, TOKİ başvuruları ne zaman olduğu ve TOKİ 500 bin konut ne zaman yapılacağı sık sık araştırılıyor. TOKİ 500 bin konut kimleri kapsayacak ve başvurular nasıl yapılacağı gündeme geliyor. Peki, TOKİ 500 bin konut ne zaman yapılacak, kimleri kapsayacak? TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman?

TOKİ 500 bin konut ne zaman yapılacak, kimleri kapsayacak? TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 12. Kalkınma Planı kapsamında 2028'in sonuna kadar 500 bin konut yapacak. TOKİ 500 bin konut ne zaman yapılacak, kimleri kapsayacak ve TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman olacağı merakla bekleniyor. TOKİ 500 bin konut ne zaman yapılacak, kimleri kapsayacak? TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ 500 BİN KONUT NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı.

Kalkınma Planı kapsamında, "Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" dedi.

Buna göre, kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun, yerinde dönüşüm anlayışıyla farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilecek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül yaklaşım geliştirilecek. Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek. Bununla birlikte TOKİ, 12. Kalkınma Planı kapsamında 2024 ve 2028'in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik 500 bin konut yapacaktır.

TOKI 500 BİN KONUT PROJESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

TOKİ 500 bin konut projesi dar ve orta gelirliye, kadınlara, gençleri kapsıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman olacağı bilinmiyor.