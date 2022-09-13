Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKİ 3+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 3+1 ev kaç ay ödenecek? TOKİ 3+1 ev ödemesi aylık ne kadar?

Gündem Haberleri

Ev fiyatları ve kira fiyatlarındaki artması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylülde açıklanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ 3+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 3+1 ev kaç ay ödenecek? TOKİ 3+1 ev ödemesi aylık ne kadar?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 13 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ 3+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 3+1 ev kaç ay ödenecek? TOKİ 3+1 ev ödemesi aylık ne kadar?

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bunu yapanlar sosyal konut projesinden aldıkları evleri kaybedecekCumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bunu yapanlar sosyal konut projesinden aldıkları evleri kaybedecek Erdoğan'ın yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendiErdoğan'ın yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi TOKİ ev ve arsa sayısı kaç adet olacak? TOKİ kaç dükkan satılacak? TOKİ kaç ev satılacak?TOKİ ev ve arsa sayısı kaç adet olacak? TOKİ kaç dükkan satılacak? TOKİ kaç ev satılacak?
Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Toki Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title