Ev fiyatları ve kira fiyatlarındaki artması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylülde açıklanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ 3+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 3+1 ev kaç ay ödenecek? TOKİ 3+1 ev ödemesi aylık ne kadar?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 13 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ 3+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 3+1 ev kaç ay ödenecek? TOKİ 3+1 ev ödemesi aylık ne kadar?

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.