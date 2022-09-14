Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber düzenlenmekte olan sosyal konut projesi 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen canlı yayın ile yoğun ilgi gördü. Peki, TOKİ 240 ay kaç sene yapar? TOKİ taksit süresi ne kadar? TOKİ taksit süresi kaç yıl yapıyor?

14 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında detayları belirtilen sosyal konut projesine, saat 10.30 itibarıyla 92 bin başvuru yapıldığını duyuruldu. TOKİ için başvuru yapan vatandaşlar TOKİ 240 ay kaç sene yapar? TOKİ taksit süresi ne kadar? TOKİ taksit süresi kaç yıl yapıyor? Sorularının cevabını merak ediyor. Peki, TOKİ 240 ay kaç sene yapar? TOKİ taksit süresi ne kadar? TOKİ taksit süresi kaç yıl yapıyor?

TOKİ 240 AY KAÇ SENE YAPAR?

TOKİ'den ev almak isteyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber düzenlenen sosyal konut projelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruları sonucunda kura çekimini kazanırsa 240 ay yani 20 sene içerisinde ev sahibi olabilecekler.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."