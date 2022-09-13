TOKİ sosyal konut projesi, dar gelirli aileler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 13 Eylül tarihinde detayları açıklığa kavuştu. Gerçekleştirilen canlı yayın ile birlikte vatandaşlar TOKİ 2+1 ev fiyatları ne kadar? Ve TOKİ 2+1 ev fiyatları kaç TL'den başlıyor? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ 2+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 2+1 ev fiyatları kaç TL'den başlıyor? İşte TOKİ 2+1 ev fiyatları!

13 Eylül Salı günü gerçekleştirilen canlı yayın ile beraber sosyal konut projesine dair merak edilen birçok soru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Merak edilen sorular arasında TOKİ 2+1 ev fiyatları ne kadar? Ve TOKİ 2+1 ev fiyatları kaç TL'den başlıyor? Sorusu da yer alıyor. Peki, TOKİ 2+1 ev fiyatları ne kadar? TOKİ 2+1 ev fiyatları kaç TL'den başlıyor? İşte TOKİ 2+1 ev fiyatları!

TOKİ 2+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

Aylık 2 bin 800 liradan 240 ay vade ile birlikte toplamda 608 bin TL'ye 2+1 ev sahibi olmak sosyal konut projesi ile birlikte mümkün olacak. Konuya daire Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde oldu;

"Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 800 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek" şeklinde açıkladı.

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü gerçekleştirilen canlı yayın ile beraber 3+1 konut fiyatlarının 850 bin lira olmasını bekliyor. 3 bin 187 liradan başlayan vade ödemeleri ile sahip olunabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.