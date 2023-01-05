Tokgözler İnşaat Sahibi Basri Tokgöz: 'İstanbul'un Tarihi Doğasına Uygun Konaklar İnşa Ediyoruz'

"Şu anda çok özel konaklar inşa etmek adına titiz bir çalışma içerisindeyiz. Bizim için önemli olan tarihi yapısıyla dikkat çeken İstanbul'un tarihi dokusunu bozmadan yeni yaşam alanları inşa etmek. Bunun için uzman ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam ettiğimizi söyleyebilirim."

Çeşitli sektörlerdeki yenilikçi çalışmalarıyla adından söz ettiren Tokgöz, "İstanbul'un tarihi bir silüeti var. Biz bunu bozmadan estetik ve konforlu konaklar inşa etmek için projemize başladık. Bu süreçte ciddi araştırmalarımız oldu. Ne yapmamız gerektiğinin planını çizdik. Sektördeki gelişmeleri de yakından takip ederek çalışmalarımıza inovatif adımlar ile devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

İstanbul'a Yakışan Konaklar Yapmak Temel Hedefimiz

Müteahhit olarak yenilikçi projeler içerisinde yer alan ve farklı semtlerde çok özel yaşam alanlarının inşa edilmesine katkıda bulunan Basri Tokgöz, uzman ekibi ile birlikte İstanbul için benzersiz konaklar inşa etme noktasında çalışmalarda bulunduklarını ifade etti: "İstanbul'da pek çok farklı mimari özelliğe sahip yaşam alanları var. Bunlardan en kıymet göreni şüphesiz ki tarihi konaklar. Geçmişle bugün arasındaki bir köprü olan konakların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz de modern ve incelikli konaklar inşa etmeye karar verdik. Bunun için hangi semtlerde konak inşa edebileceğimize karar verdikten sonra ne tür mimari dokunuşlarda bulunacağımızı tespit ettik. Şu anda konak inşa etme çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ettiğimizi belirtmem mümkün."

Yaşam Alanlarını Güzelleştirmek İstiyoruz

Yaşam alanlarında estetik ve lüks dokunuşların bir hayli önemli olduğunu belirten Basri Tokgöz, temel olarak modern ve rahat konaklar inşa etmek istediklerini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Tokgöz, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: İstanbul'un tarihi dokusunu bozmadan göz alıcı konaklar inşa ediyor, insanların kendilerini çok rahat ve huzurlu hissetmeleri için konakların iç mimarisine büyük bir özen gösteriyoruz. Bu tir projelere devam edeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."