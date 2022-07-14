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Tokatspor Başkanı kim? Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya kimdir?

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Tokatspor Başkanı kim? Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya kimdir?

Tokatspor Başkanı yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Peki, Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya kimdir? İşte, merak edilen konunun detayları…

Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, Tokatspor'da gösterdiği faaliyetler ve TFF başkan adaylığı ile sık sık gündem olmuştu. Peki, Tokatspor Başkanı kim? Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya kimdir?

TOKATSPOR BAŞKANI UFUK AKÇEKAYA KİMDİR?

Ufuk Akçekaya, Tokatspor başkanı ve eğitimcidir. Akçekaya, son TFF başkanlık seçiminde başkanlığa aday olmuştu.

Tokatspor Başkanı kim? Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya kimdir?

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