Gündemde yer alan yerlerin başında Tokatköy geliyor. Vatandaşlar, Tokatköy'ün nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Tokatköy nerede, haritadaki yeri neresidir? Tokatköy hangi il ve ilçede bulunuyor? İşte detaylar...

Tokatköy, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir mahalledir. Tokatköy nerede, haritadaki yeri neresidir? Tokatköy hangi il ve ilçede bulunuyor?

TOKATKÖY NEREDE? HANGİ İL VE İLÇEDE?

Tokatköy, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir mahalledir.

Tokatköy haritadaki yeri:

TOKATKÖY TARİHÇESİ

Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in seferde olan sadrazamının gönderdiği haberci, nefes nefese, heyecanla Tokat'ın fethedildiği müjdesini verince Fatih Sultan Mehmet: "Tez şurada bir bahçe yapılsın ismine de Tokat bahçesi denilsin. Tokat surlarına benzeyen bir set çekilsin (…)" demiştir. Etrafı surlarla veya çitlerle çevrili bu bahçe içerisine bir köşk, bir havuz, bir şadırvan ve bir hamam yaptırılmış, geniş bir alana sahip olan bahçesinde ise av hayvanları yetiştirilmiştir. Bu yapının yer aldığı Tokatköyü'ne kemerli beton köprü üzerinden geçmek suretiyle varılmaktadır. Bu kasrın ve bahçenin bakımı emri altında yüz bostancının bulunduğu bir bahçıvan başı tarafından sürdürülmüştür.