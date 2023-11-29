Bugün Show TV'de ekranlara gelecek olan Tokatçı filmi hakkında izleyiciler, Tokatçı nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? araştırması yapıyor. Peki, Tokatçı filmi hangi şehirde çekilmiştir? Tokatçı nerede çevrildi, nerede geçiyor? İşte detaylar...

Tokatçı nerede çekildi? Tokatçı hangi ilde ve ilçede çekildi? Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

Tokatçı, 1983 yapımı başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, Natuk Baytan'ın yönettiği Türk komedi filmidir. Peki, Tokatçı nerede çekildi? Tokatçı hangi ilde ve ilçede çekildi? Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

TOKATÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tokatçı bugün 20 Mart 2022 Pazar günü saat 21:45 'de Show TV'de ekranlara gelecek.

TOKATÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi.

TOKATÇI KONUSU NE?

Osman köyün ağası Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok para ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır(soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve bir tesadüf eseri asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

TOKATÇI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (Osman)

Nazan Saatçi (Emine)

Şevket Altuğ (Şevket)

Ali Şen (Hasan Ağa)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zuhal Üstüntaş (Osman'ın Annesi)

Muhteşem Durukan (Osman'ın Babası)

Hakkı Kıvanç (Rüstem)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

Celal Yonat

Çetin Başaran

Zeki Alpan