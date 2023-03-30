Tokat, Tunceli, Uşak sahur ne zaman, saat kaçta? 30 Mart Tokat, Tunceli, Uşak imsak vakti! Tokat, Tunceli, Uşak sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Tokat, Tunceli, Uşak sahur ne zaman, saat kaçta? Tokat, Tunceli, Uşak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

30 Mart imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Tokat, Tunceli, Uşak sahur ne zaman, saat kaçta? Tokat, Tunceli, Uşak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

TOKAT, TUNCELİ, UŞAK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitleri sırasıyla şu şekildedir:

-Tokat için imsak vakti: 04:49

-Tunceli için imsak vakti: 04:39

-Uşak için imsak vakti: 05:21

30 MART TOKAT, TUNCELİ, UŞAK İMSAK VAKTİ