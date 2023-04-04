Tokat, Tunceli, Uşak imsak saat kaçta? 5 Nisan Mart Tokat, Tunceli, Uşak ezan vakitleri! Tokat, Tunceli, Uşak sahur ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından sahur vakti merak konusu oldu. Peki, Tokat, Tunceli, Uşak sabah ezanı saat kaçta? Tokat, Tunceli, Uşak sahur ne zaman? İşte detaylar...

5 Nisan imsakiye! Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. İmsak saatine ne kadar kaldığı merak konusu oldu. Peki, Tokat, Tunceli, Uşak sabah ezanı saat kaçta? Tokat, Tunceli, Uşak sahur ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKAT, TUNCELİ, UŞAK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar imsak vaktine göre oruçlarını tutmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre sabah ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Tokat için imsak vakti: 04:38

-Tunceli için imsak vakti: 04:28

-Uşak için imsak vakti: 05:10

5 NİSAN MART TOKAT, TUNCELİ, UŞAK İMSAKİYE!