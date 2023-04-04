Tokat, Tunceli, Uşak akşam ezanı saat kaçta? 4 Nisan Tokat, Tunceli, Uşak ezan vakitleri! Tokat, Tunceli, Uşak iftar ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Tokat, Tunceli, Uşak akşam ezanı saat kaçta? Tokat, Tunceli, Uşak iftar ne zaman? İşte detaylar...

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar iftar saati kaçta? 4 Nisan Adana, Adıyaman, Afyon için iftar vakti ne zaman? Adana, Adıyaman, Afyon akşam ezanı saati!

4 Nisan imsakiye! Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Tokat, Tunceli, Uşak akşam ezanı saat kaçta? Tokat, Tunceli, Uşak iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKAT, TUNCELİ, UŞAK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Tokat için akşam vakti: 19:05

-Tunceli için akşam vakti: 18:53

-Uşak için akşam vakti: 19:33

4 NİSAN TOKAT, TUNCELİ, UŞAK İMSAKİYE!