Tokat, Tunceli, Uşak akşam ezanı saat kaçta? 14 Nisan Mart Tokat, Tunceli, Uşak ezan vakitleri! Tokat, Tunceli, Uşak iftar ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Samsun, Ordu akşam ezanı saat kaçta? Samsun, Ordu iftar ne zaman? İşte detaylar...

14 Nisan imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak akşam ezanı saat kaçta? Urfa, Siirt, Şırnak iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞANLIURFA, SİİRT, ŞIRNAK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Şanlıurfa için akşam vakti: 19:05

-Siirt için akşam vakti: 18:53

-Şırnak için akşam vakti: 18:51

14 NİSAN ŞANLIURFA, SİİRT, ŞIRNAK İMSAKİYE!