Tokat TOKİ kura YOUTUBE canlı izleme linki! TOKİ Tokat kura çekimimi ne zaman?

TOKİ Tokat kuralarının ne zaman çekileceği ve sonuçlarının tarihleri başvuranlar tarafından takip ediliyor. 2+1,3+1 Tokat TOKİ çekiliş sonuçları ve isim listesi sosyal konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, TOKİ Tokat kura çekimimi ne zaman? TOKİ Tokat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tokat konut kura çekimi hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 6 ilçede toplamda 1500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Tokat İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Peki, TOKİ Tokat kura çekimimi ne zaman? TOKİ Tokat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tokat konut kura çekimi hangi kanalda? Detaylar haberimizde....

TOKİ TOKAT 2022 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların ardından Tokat ili için yapılacak olan TOKİ kura çekiminin tarihleri 19 Aralık Pazartesi günü olarak vatandaşlara duyuruldu. Buna göre Tokat TOKİ kura çekimi işlemi 19 Aralık Pazartesi günü tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

TOKİ 2+1, 3+1 DAİRE FİYATLARI NE KADAR?

608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlara aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin olarak tahsil edilecek.

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