Tokat TOKİ kura çekilişi ne zaman? Tokat TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Tokat etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman? Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman? Tokat TOKİ kura çekimi saat kaçta?

TOKAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Tokat kura çekimi 19 Aralık tarihinde yapılacak. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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