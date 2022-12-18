Tokat TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Kocaeli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Tokat için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Tokat TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Tokat etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Tokat TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKAT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

18 Aralık tarihinde Sivas TOKİ kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 19 Aralık Pazartesi günü TOKİ kura çekilişi sırası TOKAT'a denk gelmektedir. Buna göre Tokat TOKİ kura çekimi 19 Aralık tarihinde TOKİ Tv Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan kura tarihleri, TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden bildirildi.

TOKİ TOKAT 2022 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların ardından Tokat ili için yapılacak olan TOKİ kura çekiminin tarihleri 19 Aralık Pazartesi günü olarak vatandaşlara duyuruldu. Buna göre Tokat TOKİ kura çekimi işlemi 19 Aralık Pazartesi günü tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

TOKİ

E- DEVLET TOKAT TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET TOKAT TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAEKRANI'na tıklayınız.