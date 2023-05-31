Tokat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TOKAT'ta önüne yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, savrularak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Perçin (41) hayatını kaybetti, yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ (19) yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Büyükbağlar köyü yakınlarında yaşandı. Uğur Perçin (41) yönetimindeki 20 AFY 945 plakalı otomobille seyir halindeyken önüne köpek çıkınca, çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Perçin ağır yaralanırken yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.