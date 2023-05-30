Tokat'ta Otomobil ve Tırın Çarpıştığı Kazada 27 Gün Sonra Yaralanan Hacı Çoban Hayatını Kaybetti

27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

TOKAT - Tokat'ta 27 gün önce otomobil ve tırın çarpıştığı kazada yaralanan Hacı Çoban yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 gün önce sabah saatlerinde Tokat- Niksar yolu Almus kavşağında çift taraflı olarak gerçekleşti. Almus mevkiinden Tokat istikametine giden 60 SC 478 plakalı H.Ç. idaresindeki araç, Tokat istikametinden gelen Mercedes marka 60 HV 246 plakalı Y.G. idaresinde olan tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda 60 SC 478 plakalı araçta bulunan H.Ç., Y.Ç. ve Safiye Karahan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Üniversitene kaldırılan Safiye Karahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hacı Çoban, Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 27 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Çoban, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetmiş oldu. Hayatını kaybeden Hacı Çoban'ın cenazesi memleketi Almus'a götürüldü.