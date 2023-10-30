Tokat'ta otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) idaresindeki 55 AKT 42 plakalı otomobil, Akıncı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil