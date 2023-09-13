Tokat'ta Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, sabah saatlerinde Tokat'ın Yeşilyurt Çırdak Mahallesi'nde çift taraflı olarak meydana geldi. Yeşilyurt ilçe istikametinden Sulusaray ilçe istikametine giden M.Y. idaresindeki 58 DV 051 plakalı araç, aynı istikamette bulunan H.A. idaresindeki 60 ABZ 765 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucunda araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT