Tokat'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptı. Kazada Nurcan Eraslan hayatını kaybederken, Mesut Koç ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta bariyerlere çarpan otomobildeki Nurcan Eraslan (44) öldü, sürücü Mesut Koç (33) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tokat- Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat yönüne giden, Mesut Koç'un kontrolünü yitirdiği 58 ADL 590 plakalı otomobil çelik bariyerlere çarptı. Mesut Koç ağır yaralanırken, yanındaki Nurcan Eraslan ise yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesut Koç, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Nurcan Eraslan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.