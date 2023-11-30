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Tokat'ta Otomobil ile Tır Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

30 Kasım 2023 17:48 Son Güncelleme: 17:49 Abone Ol

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi İhsaniye köyü mevkisinde meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.