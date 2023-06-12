Tokat'ta otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

TOKAT'ta, Burak Özgan'ın (29) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpıp ters döndüğü kazada, sürücü ve 1 yaşındaki oğlunun da aralarında olduğu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00'da, Niksar ilçesinde, Tokat- Niksar kara yolu TOKİ mevkisinde meydana geldi. Niksar istikametinden Tokat'a seyir halindeki, 60 AEN 658 plakalı otomobil, sürücü Burak Özgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp, yolda ters döndü.