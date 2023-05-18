Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

TOKAT'ta virajlı yolda savrulan otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Taşlıçiftlik Kampusu mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Turhal ilçesi istikametine giden Ferhat Sayın (35) yönetimindeki 42 ALS 245 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ şeridinde ilerleyen Onur Gezer (30) yönetimindeki 60 AV 057 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrulan otomobil devrildi. Gezer yönetimindeki otomobil ise bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Ferhat Sayın ve Onur Gezer ile eşi Seda Gezer yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.