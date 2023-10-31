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Tokat'ta hafif ticari araç ile kepçe çarpıştı, bir kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kepçe çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.