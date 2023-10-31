Tokat'ta hafif ticari araç ile kepçe çarpıştı, bir kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kepçe çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile kepçenin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 06 GGG 086 plakalı hafif ticari araç, Danişment Gazi Bulvarı'nda K.T. idaresindeki 55 0014 0031 plakalı kepçe ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.D yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil