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Tokat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Tokat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda sürücü ağır yaralandı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; kaza, Tokat-Turhal karayolu üzerinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Tokat istikametinden Turhal istikametine giden U.P. idaresinde ki 20 AFV 945 Plakalı Chevrolet marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpışma sonucunda araçta bulunan sürücü U.P ve B.Ö. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan U.P.' yi sıkıştığı yerden çıkardı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü U.P ve B.Ö. Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü U.P.' nin ağır yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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