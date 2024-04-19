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TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne?

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Tokat'ta yaşanan depremin ardından bölgedeki hasar durumu merak konusu oldu. Deprem sonrası yaşanan hasarın boyutu ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı bilgiler bekleniyor.

Tokat'ta 5.6'lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta beşik gibi sallanan Sulusaray ilçesinde hasarın boyutu havadan alınan görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde çok sayıda binanın yıkıldığı, minarelerin düştüğü görülürken kentteki insanlar sabaha kadar korku dolu bir gece geçirdi. Peki, Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne?

TOKAT DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Sulusaray ilçesinden dron ile havadan alınan görüntülerinde depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor. Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor. Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne?

TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne?

TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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