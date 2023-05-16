Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Tokat geliyor. Peki, Tokat milletvekilleri kimlerdir 2023? Tokat'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Tokat AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Tokat milletvekilleri kimlerdir 2023? Tokat'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Tokat AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Tokat AKP milletvekilleri kimdir? Tokat CHP milletvekilleri kimdir? Tokat MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Tokat milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ TOKAT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Tokat'tan AKP 3 milletvekili, MHP 1 milletvekili ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Tokat milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Tokat Milletvekilleri İsimleri:

Yusuf Beyazıt

Mustafa Arslan

Cüneyt Aldemir

CHP 2023 Tokat Milletvekilleri İsimleri:

Kadim Durmaz

MHP 2023 Tokat Milletvekilleri İsimleri: