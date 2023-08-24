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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.T. yönetimindeki 60 ADS 462 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi'nde A.E. idaresindeki 60 ACD 663 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Otomobil

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