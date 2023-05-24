Tokat'ın ilk yerleşim yeri Sulu Sokak tarihi dokusuyla açık hava müzesini andırıyor

Tokat'ın merkezinde bulunan Sulu Sokak, korunan tarihi dokusuyla adeta açık hava müzesini andırıyor. Tarihi konaklar, Ulu cami, Deveciler hanı, Yağıbasan medresesi, hamam ve müzeleri sınırları içerisinde barındıran sokak, geçtiğimiz yıl yerli turistlerin yoğun ilgisini gördü. Açık hava müzesi bu yıl da yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Tokat'tın ilk yerleşim yeri Sulu Sokak tarihi dokusuyla açık hava müzesini andırıyor

TOKAT - Tokat'tın ilk yerleşim yeri olan Sulu Sokak, korunan tarihi dokusuyla adeta açık hava müzesini andırıyor.

Tokat'ın merkezinde bulunan Sulu Sokak, ilk yerleşim yeri olma özelliğiyle birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Sokak, tarihi konaklar, Ulu cami, Deveciler hanı, Yağıbasan medresesi, hamam ve müzeleri sınırları içerisinde barındırıyor. Yakın bir zamanda tarihi konakların restore edilmesinin ardından konaklar renkleriyle dikkat çekiyor. Açık hava müzesini andıran sokağı ziyaret eden vatandaşlar tarihte yolculuğa çıktıklarını belirtiyor. Geçtiğimiz yıl yerli turistlerin yoğun ilgisini gören Sulu Sokak birçok yabancı turisti de ağırladı. Açık hava müzesi bu yıl da yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

"Burası açık hava müzesi gibi"

Sulu Sokağın açık hava müzesi özelliği taşıdığını belirten Ahmet Dedeci, "Sulu Sokakta; Ulu cami, Selçuklu döneminden kalma medrese ve konaklar bulunuyor. Konaklar restore edilmiş, gayet hoş duruyor. Buranın kendine özgü güzel bir tarihi yapısı var. Burası Tokat'ın ilk yerleşim yerleri. Belediyenin burada yaptığı restorasyon çalışmaları da gayet iyi oldu, güzellik kattı. Sulu Sokak turistlerini bekliyor. Buraya gelen turistler oluyor, buraya geçtiğimiz yıl birçok turist gelmişti. Hatta yurt dışından gelen turistlerle belediye başkanı halay çekmişlerdi, çok eğlenceli olmuştu. Sokakta her yerde tarihi bir kalıntıya rastlıyorsunuz, tarihi bir sokak burası" dedi.