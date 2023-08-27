Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Niksar-Erba kara yolu Tepekışla mevkisinde, Erbaa istikametine seyir halindeki Abdullah İnan (48) idaresindeki 34 BHS 768 plakalı otomobil bariyere çarparak refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile yolculardan Sultan İnan (54), Şahin İnan (27) ve Vildan Korkmaz (38) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil