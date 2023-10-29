Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D.T. (30) idaresindeki 06 PTE 25 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi C.Y.T. (31) yaralandı.
Yarlılar, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil