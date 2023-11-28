Tokat İl Özel İdaresi Yeni Jeotermal Kaynak Tespit Etti

Tokat İl Özel İdaresi tarafından yapılan jeotermal sondaj çalışmaları sonucunda yeni jeotermal kaynak tespit edildi. Yeni kaynak termal turizme katkı sağlayacak.

Tokat İl Özel İdaresince turizm ve ekonomiye katkı sağlayacak yeni jeotermal kaynak tespit edildiği bildirildi.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararı ile temmuz ayında başlanılan jeotermal sondaj çalışmaları sonucunda 53,5 derece sıcaklıkta ve saniyede 24 litre debili yeni jeotermal kaynak elde edildiği belirtildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yaklaşık 5,5 milyon lira değerindeki yeni jeotermal sondaj kuyusunun inşaatı tamamlandı.

Yaklaşık derinliği 452 metre mesafede sonuçlandırılan sondaj ile yeni kuyudan çıkarılacak jeotermal suyun sıcaklık ve debi değerlerine göre termal turizminde kullanılacağı belirtildi.