Tokat Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Eyüp Eroğlu Tokat Belediyesi hangi partiden?

Tokat Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Tokat Belediye kimdir? Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu hangi partili?

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI EYÜP EROĞLU KİMDİR

1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı.

1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı.

2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan EROĞLU, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi.

Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü.

2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi.

2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi ve halen görevine devam etmektedir.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.