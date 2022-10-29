Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOGG yeşil rengi olacak mı? TOGG yeşil rengi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil renkli TOGG otomobil de istemişti!

Gündem Haberleri

TOGG yeşil rengi olacak mı? TOGG yeşil rengi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil renkli TOGG otomobil de istemişti!

Yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil rengi de eklendi. Peki, TOGG yeşil rengi nasıl olacak? TOGG yeşil rengi var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, bir renk daha eklendi! TOGG'un yeşili de üretilecekCumhurbaşkanı Erdoğan istedi, bir renk daha eklendi! TOGG'un yeşili de üretilecek
Seri üretimin ardından Togg ilk olarak büyükelçi ve valilere tahsis edilecekSeri üretimin ardından Togg ilk olarak büyükelçi ve valilere tahsis edilecek
Togg'un açılışı yapıldı, Türk vatandaşları internete koştu! Verilen ilanlar bombaTogg'un açılışı yapıldı, Türk vatandaşları internete koştu! Verilen ilanlar bomba

Togg yeşil rengi var mı? Yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil rengi de eklendi. Peki, TOGG yeşil rengi nasıl olacak? TOGG yeşil rengi var mı? İşte detaylar...

Yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle bir renk daha eklendi. Fabrika açılışı sonrası TOGG CEO'suna seslenen Erdoğan, "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." dedi.

Fabrika açılışından bir gün önce paylaşım yapan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil renk de eklendi.

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

TOGG Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title