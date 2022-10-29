TOGG yeşil rengi olacak mı? TOGG yeşil rengi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil renkli TOGG otomobil de istemişti!
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Yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil rengi de eklendi. Peki, TOGG yeşil rengi nasıl olacak? TOGG yeşil rengi var mı?
Togg yeşil rengi var mı? Yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil rengi de eklendi. Peki, TOGG yeşil rengi nasıl olacak? TOGG yeşil rengi var mı? İşte detaylar...
Yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle bir renk daha eklendi. Fabrika açılışı sonrası TOGG CEO'suna seslenen Erdoğan, "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." dedi.
Fabrika açılışından bir gün önce paylaşım yapan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil renk de eklendi.
Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.