Yerli ve milli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ardından, TOGG yeni model ne zaman çıkacağı sorusu gündeme geldi. 2024 TOGG fiyat listesi araştırılırken, TOGG sedan modeli ne zaman çıkacağı araştırılıyor. TOGG yeni model ne zaman çıkacak? 2024 TOGG fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

TOGG YENİ MODEL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, X'teki hesabından "T10<?>" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. 10 saniyelik videoda sedan bir otomobili anımsatan model kameraya yansıdı. Togg'un paylaşımına ayrıca, "CES2024", "DoğuştanElektrikli", "DoğuştanAkıllı", "DoğuştanDijital", "DoğuştanTemiz", "ReDefineMobility", "Togg" etiketleri de yer aldı.

TOGG SEDAN MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Binlerce elektrikli araç meraklısı ise, Togg'un merak uyandıran paylaşımını "Sedan modeli mi geliyor?" şeklinde yorumladı.

YAKLAŞIK 20 BİN ADET TOGG SATILDI

Yerli ve milli otomobil Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

Togg'un T10X modeli

Togg'un sedan modeli

TOGG FİYAT LİSTESİ