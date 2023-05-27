Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

TOGG Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, tanıtım çalışmaları kapsamında Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu. Valilik önündeki alana getirilen araç, yoğun ilgi gördü.

Togg Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu

VAN Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Valilik önündeki alana getirilen "Kula" rengindeki 65 Van 65 plakalı TOGG T10X'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOGG'u yakından görmek için birbirleri ile adeta yarışan vatandaşlar, yerli otomobil TOGG hatıra fotoğrafı çektirdi. Tanıtım programında gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Ülkemizin medarı iftarı projelerinden biri olmuş. İnşallah daha nice nice Türkiye'mizin, Türk milletinin medarı iftarı projelerin başarılarını beraber göreceğiz. Beraber görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Araç burada kalacak. Halkımız ziyaret edebilir, göre bilir. TOGG'muzun Türkiye'mize, milletimize, Van'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

TOGG'u görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise yerli otomobilin üretiminde katkısı olan herkese teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Otomobil

yerli oto Türkiye TOGG Van Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title