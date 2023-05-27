Togg Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu

VAN Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Valilik önündeki alana getirilen "Kula" rengindeki 65 Van 65 plakalı TOGG T10X'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOGG'u yakından görmek için birbirleri ile adeta yarışan vatandaşlar, yerli otomobil TOGG hatıra fotoğrafı çektirdi. Tanıtım programında gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Ülkemizin medarı iftarı projelerinden biri olmuş. İnşallah daha nice nice Türkiye'mizin, Türk milletinin medarı iftarı projelerin başarılarını beraber göreceğiz. Beraber görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Araç burada kalacak. Halkımız ziyaret edebilir, göre bilir. TOGG'muzun Türkiye'mize, milletimize, Van'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

TOGG'u görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise yerli otomobilin üretiminde katkısı olan herkese teşekkür ettiler.