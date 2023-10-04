Togg'un Yeni Modeli 2025'te Yollara Çıkacak

Yerli otomobil Togg, geçtiğimiz gün sadece Eylül ayında yapılan teslimat sayısının 2 bini aştığını, Mayıs ayından bu yana ise 5 binden fazla araç teslim edildiğini açıklamıştı. Şimdi şirketin CEO'su, yerli otomobilin yeni modelinin ne zaman yollara çıkacağını duyurdu.

Togg C segmenti yeni binek modeli, 2025 yılında piyasaya çıkacak

Togg'un şu anda var olan modeli T10X, bildiğiniz gibi SUV segmentinde yer alıyor. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada C segmenti yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını belirti.

C segmenti içerisinde sedan araçlar da hatchback araçlar da bulunuyor. Togg'un bir sonraki modelinin bir sedan olacağını bildiğimizden ötürü sedan Togg modelinin 2025'te yollarda olacağını artık söyleyebiliyoruz. Zira Karakaş'ın kendisi de öyle diyor.

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Karakaş, açıklamaları Togg'un Gemlik fabrikasında gazetecileri gezdirirken yaptı. Şirket, 2024'ün sonunda tasarımı tamamlamayı planladıklarını ve 2025 yılında aracı yola çıkacak hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Karakaş'a göre, rüzgar direnci ve gençlerin tercihleri göz önünde bulundurularak binek otomobillerde coupe tarzı benimsendi ve coupe-sedan veya coupe-cross hatlarına sahip olabilecek yeni bir model üzerinde çalışılıyor.

Teslimat konusunda eleştiri topladıklarının farkında olan şirket, bu durum için de bir takım gelişmeler yapmış. Önceden tek vardiya çalışan ve bir vardiyada 170 araç üreten Togg, artık ikinci vardiya ile birlikte günde toplamda 280 araç üretmeyi hedefliyor.

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Şirket ayrıca yıl sonuna kadar toplamda 1 milyar 800 milyon euroluk bir yatırım da bekliyor. Bu paranın 500 milyon euroluk kısmı ortaklardan, geri kalan kısmı da kredilerle karşılanıyor.