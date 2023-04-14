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TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilir?

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Ön siparişleri alındıktan sonra kurayla sahipleri belli olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk kazasını yaşadı. Peki, TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilir?

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Kura ile belirlenen ilk taliplilerine dağıtılmaya başlanan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un ilk trafik kazası Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir sürücünün Togg'a arkadan çarptığı görülürken, sosyal medyada herkes TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu. TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilir?

TOGG'UN YEDEK PARÇASININ NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde gerçekleşen kazada bir vatandaş TOGG'a arkadan çarptı. Yaşanan talihsiz kaza sonrası sosyal medyada herkes aynı soruyu sormaya başladı.

TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilir?

Bazı kullanıcılar TOGG'a çarpan şoförün şansızlığına vurgu yaparken TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

TOGG Gündem Teknoloji Haberler

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