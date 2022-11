Togg'un özellikleri neler? Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg elektrikli mi?

TOGG elektrikli mi ,benzinli mi? sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yerli ve milli gururumuz TOGG Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde fabrikasını açarak seri üretime geçiyor. Peki TOGG ne demek, özelikleri neler? TOGG araba elektrikli mi, benzinli mi, LPG'li mi? İşte TOGG ile ilgili merak edilenler ve son dakika gelişmeleri....

TOGG LOGOSU NE ANLAMA GELİYOR?

Ağustos 2020'de şirketin TOGG markasıyla üretim yapması karar verildi. 18 Aralık 2021'de ise şirketin logosu tanıtıldı. Logonun içinde bulunan karşılıklı iki ok, Doğu ve Batı kültürlerinin birleşimini temsil ediyor.

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı.

İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.

500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.

TOGG İÇ TASARIMI NASIL?

İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor. Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek. Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek.

Teknik özellikler, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek.

TOGG ARABA ELEKTRİKLİ Mİ?

İlk etapta tüm yerli otomobiller elektrikli olarak üretilecek. Ancak ilerleyen zamanlara benzinli veya LPG'li araç üretilip üretilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg'un fiyatlarının piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok

2023'TE KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Togg'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV'un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. Togg'un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" açıklamasında bulunmuştu.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Edindiğimiz bilgiye göre; daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar çıkıyor . TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam satışa kısa bir süre kala resmi olarak ilan edilecek.

KAÇ ŞARJ İSTASYONU OLACAK?

Togg şarj istasyonları için Trugo markasıyla Türkiye'nin 81 iline 1.000 adet şarj istasyonu kuracak. Bu kapsamda, Shell ile bir işbirliğine de giden Togg, 400 Shell istasyonunda 600'den fazla şarj cihazının kurulumunu yapacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabilecek.