TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Canlı yayında aracın detaylarını anlatan isim, fiyata ilişkin de tüyo verdi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fabrikası bugün açılacak ve ilk araç banttan inecek. Konuk olduğu canlı yayında aracın detaylarına ilişkin bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, aracın fiyatının ne kadar olacağına ilişkin de detay verdi.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. Bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fabrikanın açılışı gerçekleştirilecek. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

FİYATI NE OLACAK?

Bölgede heyecan sürerken CNN muhabiri Fulya Öztürk, TOGG fabrikasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır'a canlı yayında sorular yöneltti. Kaçır, araçların fiyatına ilişkin ise şunları söyledi:

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: HİÇBİR ŞİRKET 5-6 AY SONRASI İÇİN FİYAT AÇIKLAMAZ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracın renklerini ülkemizin renklerinden seçtik. 15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz. " dedi. TOGG'un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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