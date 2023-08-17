Togg'un Ağustos Ayı Teslimatları Devam Ediyor

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti. Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı.