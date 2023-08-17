Togg'un Ağustos Ayı Teslimatları Devam Ediyor
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Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti. Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı.
İSTANBUL (İHA) –Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti.
Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı. Bunun üzerine Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg'un teslimatı gerçekleştiği bildirildi.
Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil