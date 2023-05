Togg'u korumak için seramik kaplama yaptırdı

Togg'un boyasını ilk günkü gibi görünmesi için koruma altına aldı

Yerli ve milli otomobil Togg'a ilk kez seramik kaplama uygulandı

Usta Hüseyin Kürşat Nalcı:

"Diğer araçlar bir yana Togg bir yana"

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u Eskişehir'de satın alan bir vatandaş, aracın uzun süre ilk günkü görünmesi için seramik kaplama yaptırdı.

Yerli ve milli otomobil Togg T10X'i ön siparişle satın alan kullanıcılara teslimatlar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Togg'a sahip olmaya hak kazanırken, aracın ilk kullanıcıları farklı işlemler ile gündeme geliyor. Eskişehir'de de Togg'un ilk kullanıcılarından olan bir vatandaş, aracın renginin solmasını ve çizikleri engellemek için seramik kaplama yaptırdı. Oltu renk Togg tercih eden kullanıcı, aracı uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi görünmesi için Hüseyin Kürşat Nalcı'ya emanet etti. Togg markalı bir araca ilk kez seramik kaplama uygulandığını belirten Nalcı, "Eskişehir'de Togg markalı bir araca ilk kez seramik kaplama işlemini biz yapıyoruz. Sanıyorum Türkiye genelinde de ilk kez uygulanıyor" dedi.

"Garanti belgesiyle birlikte müşterimize teslim edeceğiz"

Araca uyguladığı işlemleri anlatan Nalcı, kaportayı dış etkenlerden korumak için kaplama yapıldığını anlattı. Togg'a üst seviye bir seramik kaplama yaptıklarını söyleyen Nalcı, "İlk önce aracımızın demir tozu temizliğini yaptık. Soğuk kil, katı kil işlemini uyguladık. Daha sonra polisaj işlemleri yapıldı. Son olarak da seramik işlemimizi yaptık. Seramik, aracın boyasını ve verniğini beş yıl boyunca dış etkenlerden koruyacak. Garanti belgesiyle birlikte müşterimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Diğer yaptığımız araçlar bir yana Togg bir yana"

Bir çok farklı marka otomobile seramik kaplama yaptığını ifade eden Nalcı, yerli ve milli bir araç için çalışmanın gurur verici olduğunu belirtti. Togg'un diğer otomobillerden farklı olduğunu söyleyen Nalcı, "Burada her marka, her model araca işlem yapıyoruz. Bünyemize çok fazla araç geldi, çok fazla araca hizmet verdik ama Togg'a yapmamız bizim için gerçekten gurur verici. Eskişehir'de Togg markalı bir araca ilk kez seramik yapı kaplama işlemini biz yapıyoruz. Türkiye genelinde ilk sanıyorum. Diğer yaptığımız araçlar bir yana Togg bir yana gibi oldu. Yüzde 98 cam, yüzde 2 polyester bir ürün var, Çok kaliteli bir ürün. Togg'a da ondan uyguladık. Bundan altı ay önce 9 milyon liralık bir araca seramik kaplama işlemi uyguladık. Buraya her değerde araç geliyor. Haftada mutlaka bir kez seramik yapıyoruz ama Togg'un farklılığı milli ve yerli olması ve kendi aracımız olması. O yüzden yabancı firmaların aracı değil Togg'u tercih ediyoruz" dedi.