Togg'u davul zurnayla karşıladılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar TOGG'u davul, zurna eşliğinde karşıladı.

TOGG Bolvadin ilçesinde görücüye çıktı. Çarşı Meydanı'na getirilen TOGG'u görenler fotoğraf çektirmek için adeta bir birleri ile yarıştı. Aracın içerisine girerek inceleyen vatandaşlar yetkililerden aracın donanımı hakkında da bilgiler aldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda vatandaşların TOGG'a olan ilgisi dron ile de havadan görüntülendi.

TOGG'u inceleyen ilçe sakinlerinden Abdülaziz Ören isimli genç TOGG'u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin'e geldiği içinde çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.