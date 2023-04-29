Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da teslimat sürecine geçildi. Teslimatların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, TOGG teslimatları başladı mı? Togg teslim tarihi ne? Yerli otomobil Togg teslimat ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslimat tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından T10X Togg teslim tarihleri araştırılıyor. Togg ne zaman teslim edilecek merak konusu oldu. Peki, TOGG teslimatları başladı mı? T10X Togg teslim tarihi! Yerli otomobil Togg teslimat ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOGG TESLİMATLARI BAŞLADI MI?

Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

T10X TOGG TESLİM TARİHİ!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş araç teslimatlarına ilişkin, "Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" diye konuşmuştu.