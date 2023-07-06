TOGG teslimatı ertelendi mi, ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimat ne zaman? araştırılıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da teslimat sürecine geçildi. TOGG teslimatı ertelendi mi, ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimat ne zaman? merak ediliyor. Peki, TOGG teslimatı ertelendi mi, ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimat ne zaman?

Togg teslimatı ertelendi mi, ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimat ne zaman? merak ediliyor. TOGG teslimatı ertelendi mi, ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimat ne zaman? araştırılıyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG teslimatı ertelendi mi ve TOGG teslimat ne zaman sorularına yanıt aranıyor. TOGG teslimatı ertelendi mi, ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimat ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

TOGG TESLİMATI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG teslimatı merak ediliyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini açıkladı.

Bununla beraber Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

TOGG TESLİMAT NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda, Togg CEO'su Gürcan Karakaş araç teslimatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Karataş, "Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" diye konuşmuştu.