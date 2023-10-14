Togg taşıyan bir tır İstanbul'da kaza yaptı. Kazada 3 araç büyük hasar aldı. Togg teslimatları devam ederken yaşanan bu kaza sonucunda araç sayısı azaldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ya da kısa adıyla Togg, yerli üretim araçların teslimatını sürdürüyor. Bunun için belirli aralıklarla raporlar yayınlanırken arada sırada çeşitli problemler de yaşanıyor. Son olarak Togg taşıyan bir tır kaza yaptı.

Togg taşıyan tır, İstanbul'da kaza yaptı

Togg, T10X modelini müşterilere teslim ettikçe yollardaki yerli elektrikli otomobil sayısı da giderek artıyor. Zira bundan birkaç ay önce nadir şekilde görünüyorken bugünlerde gün içerisinde birkaç defa karşılaşmak mümkün.

Teslimatlar tam gaz sürerken arada sırada olumsuz durumlar da yaşanmıyor değil. Son olarak İstanbul'da sıfır Togg T10X'leri taşıyan bir tır kaza yaptı. IHA tarafından aktarılan bilgilere göre Bakırköy Sahil yolunda ilerleyen tır, yüksekliği 4.10 metre olan Ataköy Marmaray köprüsüne vurdu.

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Kazanın ardından 3 araç büyük hasar aldı. Herhangi bir can kaybı olmadığı aktarılıyorken askıda kalan hasarlı araçlar ise vinç yardımıyla yerinden alındı. Tırın kazadan önce Gemlik'teki Togg fabrikasına doğru gittiği öğrenildi.

Bunun yanı sıra bakanlar tarafından kullanılmaya başlanan Togg T10X, kamu kurum ve kuruluşlarında da kullanılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde araçların satılacağını ve yeni alımlarda Togg tercih edileceğini açıkladı. Kamuya alınan otomobiller konusunda maksimum hassasiyet gösterildiğini ifade eden Şimşek, tasarruf genelgesinin değiştiğini de belirtti.

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