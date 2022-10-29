Yerli otomobil TOGG'un 6 farklı rengi kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük beğeni toplayan Kula, Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Oltu ve Kapadokya isimleri verilen otomobillerin üretimi heyecanla beklenirken TOGG tasarımı kime ait? Yerli otomobil tasarımı kime ait? TOGG tasarımcısı kim? Merak ediliyor. Peki, Yerli arabayı kim tasarladı?

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Togg tasarımı kime ait? Yerli otomobil Togg'un 6 farklı rengi kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük beğeni toplayan Kula, Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Oltu ve Kapadokya isimleri verilen otomobillerin üretimi heyecanla beklenirken TOGG tasarımı kime ait? Yerli otomobil tasarımı kime ait? TOGG tasarımcısı kim? Merak ediliyor. Peki, Yerli arabayı kim tasarladı? İşte detaylar...

TOGG TASARIMI KİME AİT?

TOGG, İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından tasarlanan konseptte özgün değişiklikler yapıldı. Prototip araçlar İtalya'da üretilmiştir.

Aracın tasarımında 121 mühendis yer almıştır Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır. Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer alacaktır. Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması, 2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır. Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır. Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.

28 Ekim 2022 tarihinde Togg'un resmî Twiter hesabından, araçların "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Gemlik", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli renk seçeneklerine sahip olacağı duyuruldu.