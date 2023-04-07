Togg'un T10X modelinin sevkiyatlarına başlandı. Yerli otomobil TOGG tam şarjla kaç km gidebildiği merak konusu oldu. Peki, TOGG tam şarjla kaç KM gidiyor? TOGG kaç dakikada şarj oluyor? İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile geçtiğimiz günlerde kura ile belli olmuştu. Fabrikadan çıkan Togg'ların sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı. Vatandaşlar tarafından yerli otomobilin özellikleri araştırılmakta. TOGG kaç dakikada şarj edildiği merak konusu oldu. Peki, TOGG tam şarjla kaç KM gidiyor? TOGG kaç dakikada şarj oluyor? Detaylar haberimizde...

TOGG TAM ŞARJLA KAÇ KM GİDİYOR?

Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu. Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

TOGG KAÇ TL ŞARJ OLUYOR?

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.