TOGG T10X Teslimatları Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'da teslimatlar son hız devam ediyor. Konuyla ilgili marka tarafından yapılan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları teslimatların rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Yani artık her sokakta en az bir tane Togg T10X görebileceğiz. Peki şu ana kadar kaç kişi Togg T10X sahibi oldu. İşte detaylar…

Tam 9 bin 171 adet Togg T10X sahibine ulaştı!

Konuyla ilgili olarak yapılan marka açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında artık neredeyse her sokakta bir adet Togg T10X görebileceğimizi belirtebiliriz. Marka bugün yaptığı son paylaşımında ise toplam satış ve teslimat sayılarını paylaştı. İşte TOGG tarafından yapılan paylaşım:

Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Ekim ayında 3.567 T10X, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 9.171 adet #T10X kullanıcılarımızla buluştu. #Toggether #Togg pic.twitter.com/Z7NTFkDP3r — Togg (@Togg2022) November 1, 2023

Hazırlanan video da Gemlik rengi bir TOGG T10X yanaşıyor ve şu ana kadar yapılan toplam teslimat sayılarını açıklıyor. Videodaki verilere göre 2023 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplam 1435 adet TOGG T10X teslimatı gerçekleştirilmiş. Bunlar ilk parti olarak adlandırabileceğimiz yani ilk seri TOGG T10X'ler.

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Daha sonrasında Ağustos ayı verileri gösteriliyor. Videoya göre Ağustos ayında toplam 1965 adet TOGG T10X yeni sahibine kavuşmuş. Bu özellikle hedeflenen ilk 4 ay toplam teslimat verilerinin altında bir sayı olsa da yaşanan aksiliklere ve sorunlara rağmen TOGG'un 4. ayında önceki aylara kıyasla rekor bir teslimata imza attığını bize gösteriyor.

Sıra Eylül ayına geliyor ve artık aylık 2 bin adet teslimat hedefinin üstüne çıkıldığını görüyoruz. Buna göre TOGG Eylül ayında toplamda 2 bin 204 adet T10X'i sahipleri ile buluşturdu. Daha sonra Ekim ayı verileri geliyor ki bu TOGG için bir rekor sayılır. Ekim ayında toplam 3 bin 567 adet TOGG T10X yeni sahibi ile buluştu. Bu da toplamda 9 bin 171 adetlik satışa denk geliyor.