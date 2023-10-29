TOGG T10X Sahipleri 100. Yıl Etkinliğinde Buluştu

Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında TOGG T10X sahipleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi. Detaylar ve canlı yayın izleme linki haberimizde.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'nin otomobili TOGG ve sahipleri çok özel bir etkinliğe imza atıyor! 100. Yıl etkinlikleri kapsamında TOGG T10X sahipleri 3. Köprü de buluştu. Bu çok özel etkinliğin detayları ve canlı yayın izleme linki haberimizde. İşte detaylar…

TOGG sahipleri 100. yıl için kontak çalıştırdı! İşte TOGG 100. yıl konvoyu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG bugün çok özel bir etkinliğe imza atıyor. Marka Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında TOGG daveti ile toplanan T10X sahipleri elektrikli otomobil çağına geçiş yapan Türkiye'yi temsilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde toplandı. Toplanma kapsamında tüm Türkiye'den TOGG sahipleri bir araya geldi ve 100. yılı kutlamaya başladı.

Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. ???? https://t.co/KLoFm0L2NX — Togg (@Togg2022) October 29, 2023

Twitter üzerindeki canlı yayınla TOGG hayranları ile kutlanan etkinlik kapsamında 3. Köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün iki yakasındaki geçişi sağlayan bir yol tamamen TOGG sahiplerine ayrıldı. Ucu bucağı görülmeyen etkinlikte tüm TOGG T10X sahiplerine Türk Bayrakları hediye edildi ve araçların kaputlarına asıldı.

Konum atıyorum ?????????? pic.twitter.com/aRdyfgPemw — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 29, 2023

Türkiye'nin otomobilini 100. yıl etkinlikleri kapsamında dünyaya tanıtan TOGG, yeni T10X'lerin de hızla üretiminin devam ettiğini ve TOGG T10X kullanıcılarının sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Etkinliği canlı olarak izlemek için yukarıda paylaştığımız Twitter linkine tıklamanız yeterli. Ayrıca etkinlikte ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan da yer alıyor ve takipçilerimiz için bir video hazırlıyor.

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